«Не совсем верю»: Салтыков усомнился в патриотизме SHAMAN Виктор Салтыков назвал песни SHAMAN псевдопатриотизмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Салтыков

Певец Виктор Салтыков в интервью телеканалу RTVI рассказал, что считает творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова) псевдопатриотизмом. По словам исполнителя, лозунги и жесты артиста «не доходят» до него, и он не совсем верит образу артиста, хотя считает его хорошим исполнителем.

Его вовремя подхватили просто. Дали возможность повлиять на молодежь. Я не совсем верю этому образу. Это псевдопатриотизм, на мой взгляд. Вот Шевчуку я верю больше. Верю «Любэ», — отметил Салтыков.



Салтыков предположил, что песни о России и любви к родине не обязательно должны быть прямолинейными. Он также добавил, что не воспринимает сердцем патриотические лозунги.

Да, хорошее дело, может быть, нам этого не хватало эти 30 лет. Когда это возводится в культ, манеры эти (изображает жесты SHAMAN. — NEWS.ru). До меня это не доходит как до человека, который любит свою страну, — сказал певец.

Ранее Салтыков рассказал, что считает президента Украины Владимира Зеленского «дурачком» и преступником. По словам музыканта, бывший актер Зеленский пошел во власть из-за тщеславия и стал заложником ситуации. Салтыков подчеркнул, что жалеет бывшего коллегу, потому что его окружают недостойные люди.