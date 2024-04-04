«Дурачок он!»: Салтыков рассказал о главной проблеме Зеленского Певец Виктор Салтыков назвал Зеленского преступником

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Салтыков

Российский певец Виктор Салтыков в интервью телеканалу RTVI рассказал, что считает президента Украины Владимира Зеленского «дурачком» и преступником. По словам музыканта, бывший актер Зеленский пошел во власть из-за тщеславия и стал заложником ситуации. Салтыков подчеркнул, что жалеет бывшего коллегу, потому что его окружают недостойные люди.

Дурачок он, что попал в эту кашу. Он повелся на это. Тщеславие — страшная штука. Он думал, это будет праздно, что его все полюбят. Ему начали помогать туда подняться. А теперь получается, что он тоже преступник, — выразил свое мнение Салтыков.

Певец назвал недостойными людей, которые окружают Зеленского. Он также отметил, что украинский президент мог не допустить военных действий на Украине.

Можно было это предотвратить. Мне просто больно, жалко его, что он попал в эту катавасию. И окружение у него очень плохое, там нет достойных людей. Они погубили Украину, — сказал Салтыков.

Ранее продюсер Павел Рудченко сообщил, что на большую российскую сцену могут и достойны вернуться Юлия Чичерина, Виктор Салтыков, Александр Иванов («Рондо»), Ева Польна («Гости из будущего»), Павел Титов (Паскаль) и Ирина Забияка (группа «Чи-Ли»). По его словам, у всех этих артистов отличный вокал и узнаваемый тембр. Рудченко назвал этих исполнителей самобытными и добавил, что они «делают качественный контент».