Алла Пугачева: последние новости 5 апреля, судьба замка, слова Пригожина

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может без продажи получить деньги за замок в Грязи, а певец Виктор Салтыков назвал Примадонну патриоткой. Какие известны последние новости о певице сегодня?

Что сказал Салтыков про Пугачеву

Певец Виктор Салтыков назвал артистку Аллу Пугачеву патриоткой, которая «попала под это все», и объяснил, что он не сторонник, чтобы «ее кто-то гнобил». Исполнитель также поддержал оскорбительные слова Примадонны в адрес коллеги Стаса Михайлова.

«Когда Алла Борисовна сказала про Стаса Михайлова словцом своим любимым — ну и хорошо сказала. Может быть, так оно и есть. <...> Когда люди играют в эту игру — и вашим, и нашим — тоже нехорошо», — заявил Салтыков в интервью телеканалу RTVI.

Певец считает, что нельзя «относиться неправильно» к тем артистам, которые уехали из России, подчеркнув, что «мы все люди одной страны».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Салтыков

Как Пугачева может получить деньги за замок в Грязи

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что певица Алла Пугачева может получить деньги за замок в Грязи без продажи, в частности, путем оформления залога в банке.

«Они могут это имущество обременить: взять под него кредит, оформить залог или иное соглашение, включая брачный контракт либо договор с иными лицами, которые становятся реальными или номинальными владельцами актива», — рассказала она Teleprogramma.pro.

Юрист отметила, что семья артистов вправе распоряжаться своим имуществом свободно, несмотря на статус супруга артистки Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в России.

«Несмотря на то что он признан иноагентом, а она пока нет, своим имуществом могут распоряжаться абсолютно свободно», — уточнила адвокат.

Кто живет в замке Пугачевой

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал NEWS.ru, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. При этом, по его словам, в доме до сих пор остаются вещи артистов.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — рассказал Барецкий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

Какую ошибку Пугачевой назвал Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Алла Пугачева имела полное право оставить страну и уехать за границу вслед за Галкиным, но она совершила большую ошибку, когда раскритиковала тех, кто не может сделать то же самое.

«Когда великая женщина, поющая: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“, оставляет эту страну и уезжает за мужем — это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам. И то, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь, потому что это не соответствует ее образу и масштабу личности, это разочаровало и уже неинтересно», — заявил NEWS.ru Пригожин.

По его мнению, если бы Пугачева осталась в России, она могла бы сохранить свое влияние в стране и быть «диктатором» в отрасли шоу-бизнеса.

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