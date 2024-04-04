«Столько боли!»: Анита Цой о финансовых потерях Лолиты после бойкота Анита Цой сообщила, что Лолита отказалась принять от нее помощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анита Цой в интервью MK.RU рассказала, что после бойкота из-за «голой» вечеринки ее коллега Лолита Милявская понесла серьезные финансовые потери. Цой призналась, что предложила исполнительнице помощь, но та отказалась, потому что привыкла надеяться только на себя. По ее словам, Милявская сильно переживает из-за сложившейся ситуации с отменой концертов, но старается не подавать вида.

Временами ее эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было. Она оплатила неустойки коллективу и прокатчикам по всем несостоявшимся концертам. Переживает за дочь и 80-летнюю маму. Лола — единственный кормилец в семье. Поэтому, конечно, ее моральное состояние сегодня не лучшее, — сообщила Цой.

Ранее стало известно, что запланированное на 29 марта выступление Лолиты в Барнауле было отменено без объяснений причин. Также там отменили концерты группы Reflex (26 марта) и Вики Цыгановой (6 апреля), а выступление Олега Газманова 28 марта перенесли.

14 февраля поклонники певицы создали петицию на change.org с требованием разрешить Лолите проводить концерты в России. Авторы инициативы считают, что «отмена» исполнительницы «ущемляет ее свободу выражения через музыку».