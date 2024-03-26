Когда Лолита заслужит прощение? Что случилось в Барнауле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская снова столкнулась с «отменой» после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Когда артистку простят, почему ее концерт отменили в Барнауле?

Почему в Барнауле отменили выступление Лолиты

На сайте продажи билетов сообщается, что выступление певицы в Барнауле отменено. Артистка должна была исполнить свои хиты 29 марта в 19:00 в ДК Мотостроителей. Причины отмены не называются.

«Газета.Ru» отмечает, что Лолита не единственная звезда, лишившаяся концертов в Барнауле. Согласно сообщениям на сайте, ДК Мотостроителей также отменили концерт группы Reflex (26 марта) и Вики Цыгановой (6 апреля), а выступление Олега Газманова (28 марта) перенесли.

Когда простят Лолиту

14 февраля поклонники певицы создали петицию на change.org с требованием разрешить Лолите проводить концерты в России. Авторы инициативы считают, что «отмена» исполнительницы «ущемляет ее свободу выражения через музыку».

«Важно отметить, что Лолита Милявская имеет большую аудиторию в России, составляющую более 1 млн человек (источник — данные социальных сетей). Призываем власти разрешить Лолите Милявской проводить концерты на территории РФ. Пожалуйста, подпишите этот запрос», — отмечается в петиции.

Актер Иван Охлобыстин в интервью Вячеславу Манучарову пожалел Лолиту. Он считает, что артистке стоит смириться с ее нынешним положением, поскольку проблема в будущем должна устраниться.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов, ей как-то надо жить. Но с этим надо смириться. Рано или поздно проблема устранится, если она (Лолита. — NEWS.ru) искренний человек. А она искренний человек. Требуется время, а сейчас это быстро решить нельзя», — считает Охлобыстин.

Он добавил, что скорого решения вопроса ждать не стоит, несмотря на решения Лолиты «дать, построить, пожертвовать». По мнению Охлобыстина, это произошло вынужденно.

Продюсер Павел Рудченко допустил, что Лолита распрощается с карьерой, если пойдет на принцип. Он рассказал NEWS.ru, что звезда не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке и несколько раз отмечала, что ей не за что извиняться. В то же время он выразил надежду, что исполнительница пойдет навстречу своему зрителю.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая, примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, что Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — предположил продюсер.

Вернется ли Лолита на сцену

«Отмена» Лолиты отчасти сошла на нет, поскольку в середине марта она появилась на телевидении. 14 марта на пресс-завтраке МУЗ-ТВ стало известно, что Лолита станет одной из ведущих музыкальной премии канала. Церемония состоится 14 июня. На пресс-завтраке Лолита пошутила, что уже нашла альтернативный источник заработка.

«Мои творческие амбиции все равно зависят от вашего уровня принятия в том числе и меня. Я нахожусь в созерцательном состоянии. Еще раз говорю: мне так понравилось стричь кусты, думаю, что я открою еще одно ИП и буду ходить по своим коллегам и чистить их участки», — заявила исполнительница.

Сама артистка признавалась, что столкнулась с трудностями после «отмены». По словам певицы, в последнее время она работает за еду.

«Последнее время я работаю за еду и польщена честью, что здесь меня угощают. Я привыкла стричь кусты, не знаю, как получится подстричь микрофон в очередной раз. Я буду заниматься сценречью», — заявила Милявская.

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