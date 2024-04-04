Бледанс встала на защиту Лолиты после «голой» вечеринки Эвелина Бледанс: Лолита была эпатажной и до «голой» вечеринки

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Лолита Милявская всегда была эпатажной и пришла на «голую» вечеринку не в развратном, а в смешном образе, сказала NEWS.ru актриса Эвелина Бледанс. Она добавила, что Лолиту незаслуженно «отменяют» после скандальной тусовки Анастасии Ивлеевой.

Я считаю, это нужно было очень индивидуально подходить к этой ситуации. Например, Лолита всегда была эпатажной. Если она пришла в смешном образе, а образ действительно был такой — она клоунесса, то как ее за это осудить? Она же не с камнем в попе пришла, — сказала Бледанс.

Актриса отметила, что со стороны Лолиты Милявской это была «шуточная история» и что она попала под раздачу незаслуженно. Бледанс также добавила, что если бы на мероприятие не пришел рэпер Vacio, одетый в один носок, таких далекоидущих последствий не случилось бы.

5 апреля актриса, телеведущая, комик отмечает 55-летний юбилей. Эвелина Бледанс родилась в Ялте и свою артистическую карьеру начинала в Одессе с участия в одесской комик-группе «Маски». Бледанс выступала в образе сексуальной медсестры и стала секс-символом для целого поколения мужчин. В 2012 году актриса родила сына Семена с синдромом Дауна и сейчас одна занимается его воспитанием.

Ранее Эвелина Бледанс сказала, что Владимир Зеленский был прекрасным, харизматичным артистом, а его телешоу «Вечерний квартал» было великолепным. По словам актрисы, после его избрания президентом она надеялась, что ее вычеркнут из черного списка артистов, которым запрещен въезд на Украину, но этого не случилось. Также никто из коллег Зеленского не ожидал, что он пойдет в политику и станет президентом Украины.