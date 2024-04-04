«Люди меняются»: Бледанс высказалась о Зеленском Эвелина Бледанс: Зеленский был прекрасным артистом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Владимир Зеленский был прекрасным, харизматичным артистом, а его телешоу «Вечерний квартал» было великолепным, сказала NEWS.ru телеведущая Эвелина Бледанс. По ее словам, после его избрания президентом актриса надеялась, что ее вычеркнут из черного списка артистов, которым запрещен въезд на Украину, но этого не случилось. Также никто из коллег Зеленского не ожидал, что он пойдет в политику и станет президентом Украины.

Его шоу «Вечерний квартал» было великолепно. Я несколько раз приезжала на съемки в Киев, мы с его группой разыгрывали сценки. Но что тут вспоминать? Что было, то прошло. Конечно, все люди меняются, когда попадают в определенные обстоятельства, - сказала Бледанс.

5 апреля актриса и телеведущая отмечает 55-летний день рождения. Эвелина Бледанс родилась в Ялте и свою артистическую карьеру начинала в Одессе, с участия в одесской комик-группе «Маски». Бледанс выступала в образе сексуальной медсестры и стала секс-символом для целого поколения мужчин. В 2012 году актриса родила сына Семена с синдромом Дауна и сейчас одна занимается его воспитанием.

Ранее на премьере фильма «Обоюдное согласие 2» Эвелина Бледанс поддержала заключение брачных договоров при вступлении в брак. Артистка отметила, что женщины в России часто пренебрегают заключением письменной договоренности, поскольку считают такое отношение к мужчине меркантильным. По ее мнению, такой документ необходим для создания крепкой семьи, а заключение контракта не говорит об отсутствии искренних чувств.