Бледанс выразила нестандартное мнение о заключении брачного договора Бледанс назвала брачный договор нововведением, которое поможет сохранить семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Актриса Эвелина Бледанс поддержала заключение брачных договоров при вступлении в брак, ответив положительно на соответствующий вопрос журналиста издания «Страсти» на премьере фильма «Обоюдное согласие». Артистка отметила, что женщины в России часто пренебрегают заключением письменной договоренности, поскольку считают такое отношение к мужчине меркантильным. Однако, по ее мнению, такой документ необходим для создания крепкой семьи, а заключение контракта не говорит об отсутствии искренних чувств.

Любовь есть любовь, она проходит, а брачный договор — это то нововведение, которое поможет сохранить семьи и удержать друг с другом людей, которые могут споткнуться в своих отношениях, но зная, что у них есть договор, они не позволят себе уйти от правильной дорожки, — произнесла Бледанс.

Ранее поклонники Бледанс назвали неадекватным ее поведение из-за поцелуя в губы с 11-летним сыном Семеном: соответствующее видео появилось в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На ролике Бледанс в халате танцует с ребенком, после чего целует его в губы. Сама артистка никак не отреагировала на гневные сообщения под постом.