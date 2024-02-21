«Имеет право на мнение»: Цискаридзе заступился за Кологривого Цискаридзе: актер Кологривый имеет право на свое мнение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе заступился за актера Никиту Кологривого после его негативных высказываний о коллегах. В беседе с Пятым каналом Цискаризде отметил, что актер, как и все жители России, имеет право на свое мнение и свой взгляд. Он предложил тем, кому не нравится позиция Кологривого, не заходить к нему на страницу и не слушать его интервью.

Каждый человек имеет право на свое мнение, на свой взгляд. Он же гражданин нашей страны, честный налогоплательщик, он имеет право на свое мнение. Другое дело, что, когда актер о чем-то заявляет, все начинают на него нападать, — пояснил артист.

Сам Цискаридзе уточнил, что сам предпочитает не смотреть то, что ему не нравится. По его словам, раньше артисты получали возможность высказываться только после того, как приобретали известность, но сейчас, когда появилось большое количество блогеров, актеры чаще дают интервью и выражают свою позицию. Цискаридзе подчеркнул, что этого уже не изменить.

Цискаридзе ранее назвал молодых артистов «очень малообразованными людьми». Он подчеркнул, что на новое поколение актеров не влияют авторитеты. По его словам, в этом есть и положительные, и отрицательные стороны.