«Очень малообразованные»: Цискаридзе раскритиковал молодых артистов Цискаридзе: молодые артисты «очень малообразованные»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе назвал молодых артистов «очень малообразованными людьми». В разговоре с Пятым каналом он подчеркнул, что на новое поколение актеров не влияют авторитеты. По его словам, в этом есть и положительные, и отрицательные стороны.

Мне кажется, они более... Они так мало знают чего-то, их настолько не давят авторитеты. С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди, — пояснил артист.

Он отметил, что нынешнее поколение актеров кардинально отличается от более старшего. При этом Цискаридзе уточнил, что эти изменения произошли в худшую сторону. По его мнению, старшее поколение было более сплоченным. Артист балета выразил надежду, что со временем ситуация изменится.

Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось. Все равно артисты живут в очень диком ритме, но единения не так много. Все бывает по спирали. Надеюсь, это все еще вернется, — заключил Цискаридзе.

Актер Александр Самойленко ранее рассказал, что в России не хватает хорошего кино: героических фильмов и авторских кинокартин. По его словам, режиссеры в своих работах должны поднимать вечные вопросы.