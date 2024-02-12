Актер Самойленко рассказал, какого кино не хватает в России Актер Самойленко: в России не хватает хорошего кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко рассказал, что в России не хватает хорошего кино: героических фильмов и авторских кинокартин. В разговоре с «360» артист подчеркнул, что режиссеры в своих работах должны поднимать вечные вопросы. По его словам, «время само диктует», какие фильмы нужно снимать.

О каких-то могучих проблемах, которые, так или иначе, встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения. <...> Время само диктует, на самом деле, какое кино нужно снимать. Или нужно снимать героическое кино, которое тоже интересно. <...> Как можно больше хорошего кино, — пояснил актер.

Самойленко отметил, что сейчас все чаще снимают «мейнстримовское кино», которое может вызвать эмоцию у зрителя. Чаще всего это комедии, триллеры и экшн-фильмы. При этом режиссеры забывают, что важно показывать зрителю, что хорошо, а что плохо. Актер добавил, что для съемок хорошего кино нужно «побольше денег».

Актер Андрей Чадов ранее пожаловался на дефицит серьезного кино для думающей публики. Артист отметил, что режиссеры снимают «мало исследований человеческой души». По его словам, каждый год появляется огромное количество фильмов, но практически все они «попсовые».