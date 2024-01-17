«Мало исследования души»: Чадов пожаловался на дефицит серьезного кино Актер Андрей Чадов: режиссеры перестали снимать серьезное кино

Актер Андрей Чадов пожаловался на дефицит серьезного кино для думающей публики. В интервью «Пятому каналу» артист отметил, что режиссеры снимают «мало исследований человеческой души». По его словам, каждый год появляется огромное количество фильмов, но практически все они «попсовые».

Не знаю, почему так, почему мало глубокого, почему мало исследования души человеческой, почему мало таких фильмов. Даже обидно как-то... Каждый год снимается масса фильмов. Хорошо, пусть будет 500 популярных, попсовых, но хотя бы 20-30 — что-то интересное для думающей публики, — отметил Чадов.

Артист подчеркнул, что аудитория, которая хочет смотреть серьезные кинокартины, никуда не исчезла. По его мнению, из-за дефицита новых фильмов такая публика полностью переключилась на чтение книг. Чадов выразил надежду, что в скором будущем подобное кино все же вновь начнет появляться на экранах.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее заявил, что отечественное кино не использовало тот шанс, который появился после ухода западных компаний. По его словам, в России производится около 100–120 фильмов в год, что является мизерным количеством для большой страны. При этом он отметил прогресс в телевизионной отрасли.