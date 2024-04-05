Куда пропала телеведущая Марина Ким: что говорила о Путине, Донбассе и СВО

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Марина Ким

Марина Ким — телеведущая и журналист. Как она живет сейчас, в каких проектах задействована, что известно о ее мнении по поводу спецоперации?

Чем известна Ким

Марина Ким родилась 11 августа 1983 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет Международных отношений, где проучилась два курса.

В 19 лет она переехала в Москву, перевелась в МГИМО на факультет международных отношении и получила диплом специалиста по североамериканским исследованиям. Прошла практику в комитете по международным делам Совета Федерации и институте США и Канады.

Помимо этого, Ким окончила курсы телеведущих в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения.

Телевизионную карьеру она начала еще во время обучения на пятом курсе. В 2004 году Ким стала работать в программе «Рынки» на деловом канале РБК-ТВ. В 2007 году — работала в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Параллельно как корреспондент готовила серию репортажей и интервью для программ «Вести», «Вести в субботу», «Вести недели».

В 2006 году снялась в главной роли вместе с актером Алексеем Чадовым в фильме «Серко» французского режиссера Жоэля Фаржа.

В 2012 году Ким приняла участие в седьмом сезоне программы «Танцы со звездами». Также была ведущей развлекательной передачи «Большие танцы крупным планом».

В 2013 году журналист вела авторскую информационно-аналитическую программу «Неделя в городе» о событиях в Москве. В 2014 году перешла на Первый канал, где стала ведущей проекта «Доброе утро».

С 2018 по 2020 год — была модератором ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марина Ким

Что известно о личной жизни Ким

На протяжении долгого времени Марина Ким состояла в отношениях с американским режиссером Бреттом Ратнером, но в итоге пара рассталась.

Телеведущая не распространяется о своей личной жизни. По данным СМИ, сейчас она не замужем.

У журналиста есть трое детей — дочери Бриана (родилась в 2014 году) и Дарина (родилась в 2016 году) и сын (родился в 2020 году). Первые двое детей появились на свет в США. Имя отца детей Ким не раскрывает.

Почему на Ким наложили санкции

В декабре 2022 года, на фоне проведения спецоперации, Марина Ким была внесена в санкционный список Евросоюза «за распространение официальной российской пропаганды и поддержку незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины». По мнению Евросоюза, журналист отвечает за политику, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету Украины, а также стабильности и безопасности в стране.

Помимо этого, Ким находится в санкционном списке Швейцарии.

В январе 2023 года телеведущая также была включена в санкционный список Украины.

Что Ким говорила о спецоперации

Марина Ким поддерживает проведение спецоперации. Весной 2022 года она отправилась в зону боевых действий, чтобы лично увидеть все своими глазами.

По словам Ким, решение не было спонтанным. Журналист отмечала, что понимала, что спецоперация когда-нибудь начнется, поскольку мир меняется, и России необходимо отстаивать свои интересы. Также Ким подчеркнула, что училась на факультете международных отношений, поэтому хорошо разбирается в политике.

«Когда началась спецоперация 24 февраля, я, как журналист, не могла сидеть спокойно и смотреть, как все происходит. Мне было важно выработать свое мнение, иметь аргументы, которые я могла бы раздавать своим друзьям. А ведь все в шоковом состоянии, никто ничего не понимает. Поэтому мы и задумали цикл серий о ситуации в Донбассе», — рассказывала она.

Несколько выпусков Ким делала из Москвы, а затем придумала серию про ополчение — чтобы люди сами рассказали, как взяли в руки оружие и решили отстаивать право быть русскими. Сроки поджимали, поэтому она сама отправилась в места проведения спецоперации.

При этом Ким понимала, что ситуация не понравится ее родным и детям. Поэтому она просто предупредила, что поедет в командировку, но не уточнила, куда именно.

«Мы поехали в Ростов, из которого я звоню домой и слышу: „Мамочка, что такое? Ты поехала на Украину?“ Мои дети умные, они все понимают. А я им вообще ничего не говорила: „Нет, я в Ростовской области“», — вспоминала телеведущая.

Кроме того, в 2022 году Ким представила на Первом канале свой документальный фильм «„Азов“ головного мозга».

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва» Марина Ким

Чем Ким занимается сейчас

С 2023 года Марина Ким — ведущая программы «Новый мир» на канале «Соловьев Live».

В 2024 году она стала доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

«Я как доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина, я езжу по стране, по городам. Я не агитирую голосовать за Путина — это вообще не моя задача. Я говорю людям разного возраста — от вашего прекрасного возраста молодого до более зрелого — что просто нужно прийти на выборы. Нужно прийти на избирательный участок, нужно поучаствовать в этом нашем, называется сложным словом — волеизъявлении. На самом деле, это правда. Нужно прийти и сделать свой выбор», — говорила телеведущая перед выборами президента.

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