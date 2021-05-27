Ведущая Первого канала призвала рожать «не важно, от кого»

https://static.news.ru/photo/06f25768-bf6d-11eb-a05c-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/marina_kim_tv

Российская телеведущая Марина Ким призвала российских девушек рожать, потому что, по её мнению, это — главное предназначение женщины. Звезда шоу «Доброе утро» на Первом канале является мамой троих детей и считает, что страхи некоторых женщин о том, что «не от кого рожать», безосновательны. Такое заявление она сделала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Мне говорят: «Хочу ребёнка, но не знаю, от кого». Меня это травмирует. Если хочешь ребёнка, вообще не важно, от кого. Иди и рожай! Это такая радость, — сказал а Ким.

При этом она признаёт, что это ужасно сложно «в социальном, финансовом плане или из-за здоровья — у всех по-разному», но тем не менее, она не знает, для чего ещё жить, если не для детей.

Журналистка не понимает тех, кто вообще отказывается от детей: она уверена, что в больших городах — это стало тенденцией, которая её беспокоит.

Мне уже 38 лет и понимаю, что мои многие подруги подошли к этому возрасту без детей, без семьи и они очень жалеют, — поделилась она.

Ким рассказала, что многие её подруги замораживают яйцеклетки, потому что у них вроде всё есть — деньги, работа, знакомства — но что-то не так.

Ранее СМИ сообщили, что Марина Ким собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Хабаровского края. По словам собеседника, она поборется за кресло главы региона, будучи членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а жители субъекта такой претендентке только обрадуются.