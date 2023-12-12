Назван состав доверенных лиц Путина на выборах РБК: SHAMAN и военкоры попадут в список доверенных лиц Путина на выборах

Фото: Kremlin.ru

Состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента обновится на 40% по сравнению со списком кампании 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По данным агентства, в перечень впервые попали военные корреспонденты — в частности Александр Коц.

Как пишет РБК, в круг доверенных лиц главы РФ также могут включить военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Ожидается, что перечень пополнят и представители государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, которые появились после начала военной операции на Украине.

Доверенными лицами также могут стать кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, а также певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2024 года ранее провела собрание в штаб-квартире Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ее состав вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер Заксобрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.