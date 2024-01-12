С Ивлева взыскали более полумиллиона рублей за шоу с гигантским рулетом Суд взыскал с Константина Ивлева 664 тысячи рублей за шоу еды в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Ивлев

Арбитражный суд Москвы присудил взыскать с компании шеф-повара Константина Ивлева 664 тысячи рублей за парад еды «Да, шеф» в Екатеринбурге, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, свердловская фирма «Граффин-Эвент», организовавшая гастрофестиваль, доказала, что известный телеведущий не доплатил им за оказанные услуги.

По данным канала, в параде еды в конце июля прошлого года были задействованы ростовые куклы в костюмах тако, тыквы, репы и блина, а также фотографы, барабанщицы и грузоперевозки. Площадку декорировали леденцами и конфетами, были проведены кулинарные мастер-классы и привлечены спонсоры. Однако, по сведениям источника SHOT, компания Ивлева не полностью расплатилась с организаторами, заявив, что работы были проведены некачественно. После этого «Граффин-Эвент» обратилась в суд с требованием доплатить ей 664 тысячи рублей и выиграла процесс, говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что на Ивлева подали в суд после гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге. Мероприятие прошло с кулинарным размахом — повара приготовили огромный рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза. Блюдо вошло в Книгу рекордов России.

На такое объемное блюдо ушло много ингредиентов, а следовательно — и денег. Так, среди участников процесса оказался производитель майонеза «Русагро». Всего, по подсчетам истцов, компания Ивлева недоплатила организаторам фестиваля 664 тысячи рублей.