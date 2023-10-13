На шефа Ивлева подали в суд из-за гигантского мясного рулета На Константина Ивлева подали в суд после кулинарного фестиваля в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Ивлев

На известного шеф-повара Константина Ивлева подали в суд после гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, организаторы праздника заявили, что им недоплатили около 664 тысяч рублей.

Иск к Ивлеву подало праздничное агентство Graffin-event, которое занималось организацией фестиваля. Мероприятие прошло с кулинарным размахом — повара приготовили огромный рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза массой 41 килограмм. Блюдо вошло в Книгу рекордов России.

На такое объемное блюдо ушло много ингредиентов, а следовательно — и денег. Так, среди участников процесса оказался производитель майонеза «Русагро». Всего, по подсчетам истцов, компания Ивлева недоплатила организаторам фестиваля 664 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что ресторатор Константин Ивлев по итогам длившегося полтора года судебного разбирательства добился выплаты в размере 3,5 млн рублей от «Мясницкого ряда». Причиной затяжного спора стал тот факт, что компания использовала лицо шеф-повара для продвижения своей продукции без согласия самого Ивлева. Уточняется, что Ивлев действительно согласился стать лицом «Мясницкого ряда» за 8,5 млн рублей, однако компания продолжила использовать его снимки даже после того, как срок действия контракта уже истек.