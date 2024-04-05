«В России я не могу говорить об СВО»: где сейчас блогер Макс +100500

Фото: Социальные сети

Максим Голополосов

Блогер Максим Голополосов обрел популярность после создания шоу «+100500» на YouTube и выхода программы в телеэфир. Что известно о его жизни, чем он сейчас занимается?

Как прославился Максим Голополосов

Голополосов родился 1 ноября 1989 года в Москве. Он окончил кулинарное училище, а затем поступил в Московский педагогический государственный университет на факультет иностранных языков, однако не получил высшего образования.

В студенческое время он вместе с друзьями организовал музыкальный коллектив 2ND Season, а позднее создал аналог американского шоу Equals Three, где в юмористической форме комментируют различные видео. Голополосов назвал свое интернет-шоу «+100500», оно имело большой успех среди зрителей, а позднее транслировалось на ТВ.

В 2016 году Максим Голополосов снимал в Европе и США выпуски тревел-шоу «+100500 городов» для канала «Че!». Также он создал собственный видеопортал CarambaTV, где выходили не только его проекты, но и видео других блогеров. Позднее сайт был продан «СТС Медиа», а блогер стал ведущим интернет-проекта «подcast».

Что Голополосов говорил об СВО

После начала спецоперации блогер 1 июня 2022 года опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что, находясь в России, не может полностью выразить свое мнение.

«Человеческая жизнь — самое ценное, что есть в этом мире. Звучит банально, но, насколько это банально, настолько же и правдиво. Поэтому, наблюдая за тем, что сейчас происходит, [я чувствую, как] у меня уже в который раз разбивается сердце. Я по своей наивности думал, что век такого рода конфликтов уже позади. Я верил, что в XXI веке разногласия решаются переговорами и дипломатией и что можно было прийти к согласию мирным способом. <...> Находясь в России, по понятным причинам, я не могу в полной мере выражать свою позицию», — заявил он.

Фото: Социальные сети Максим Голополосов

Что известно об отъезде Голополосова из России

В сентябре 2022 года Голополосов был замечен на границе с Казахстаном. Позже он заверил, что уехал на съемки, однако остался за границей на длительный срок.

«Мы по съемкам собирались, а больше сказать не могу, скажу, что нигде не разворачивали, границу мы прошли. У нас партнеры здесь», — объяснил он телеканалу «360».

Блогер в соцсетях рассказывал, что ему понравилась погода и мягкий климат в Алма-Ате.

«В Москве часто бывает ветер, который усиливает холод, поэтому с точки зрения комфорта здесь очень приятно. Кстати, я всю жизнь прожил в Москве и привык к ритму большого города. И в Алма-Ате нескучно, есть какой-то движ и много всего интересного», — отмечал Максим Голополосов.

Что известно о личной жизни Голополосова

Блогер с 2015 года находился в отношениях с девушкой по имени Анастасия Бондар. В июле 2022 года они поженились. Голополосов признавался, что хотел сделать предложение избраннице раньше, однако этому помешала алкогольная зависимость возлюбленной.

«Настя сейчас состоит в сообществе анонимных алкоголиков. Когда человек находится на дне, он думает, что один такой. На встречах люди рассказывают истории своей жизни, у алкашей или наркоманов происходит самоидентификация, они понимают, что не одни в своей проблеме», — рассказал он в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

В ноябре 2023 года пара стала родителями. У них родился сын Лука. Роды прошли в Канаде.

Чем сейчас занимается Голополосов

Блогер продолжает работать над проектом «+100500», выпуски которого до сих пор транслируются на телеканале «Че!».

Также он с группой 2ND Season выступает в небольших клубах. Максим Голополосов регулярно переезжает. Его супруга в последней публикации в соцсетях, которая была опубликована 8 марта, отметила местоположение Торонто.

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