Повар Ивлев объяснил, почему женился на молодой журналистке

https://static.news.ru/photo/de220176-3330-11eb-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Эдуард Спрыгин/wikipedia.org

Известный по многочисленным телепроектам повар Константин Ивлев объяснил, почему женился на молодой журналистке. Свадьба 47-летнего кулинара и 28-летней Валерии Куденковой состоялась в феврале. По словам новоиспечённого главы семьи, у них с супругой идеальная разница в возрасте, которая способствует комфортному сосуществованию.

Вот если бы мне было 60, а ей 28, то это была бы проблема. У нас были бы, наверное, слишком разные интересы. Если бы ей было 18, а мне 47, тоже было бы не очень комфортно со вчерашней школьницей жить. А у нас с Лерой разница правильная, нормальная, я считаю. Как нам объясняли в школе, женщины взрослеют и умнеют быстрее мужиков, поэтому 28 лет для девушки — достаточно зрелый возраст, когда она уже всё понимает. К счастью, у нас всё совпало, — заявил Ивлев в интервью изданию «Семь дней».

Константин Ивлев ранее более 20 лет состоял в браке. У него есть двое детей.

Ранее Ивлев рассказал, что ему удалось похудеть на 30 кг. По словам шоумена, его преображение никак не связано с тем, что у него новая молодая жена. Об этом писал NEWS.ru.