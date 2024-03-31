Алла Пугачева: последние новости 31 марта, статус иноагента, возвращение

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

В Госдуме подтвердили начало процедуры по признанию народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом, а врачи обратили внимание на изменения во внешности исполнительницы. Какие известны последние новости о Примадонне?

Дадут ли Пугачевой статус иноагента

На настоящий момент Минюст проверяет источники финансирования Аллы Пугачевой после запроса Генпрокуратуры о признании артистки иноагентом, сообщает Telegram-канал SHOT.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев подтвердил, что процедура проверки деятельности исполнительницы запущена. По словам парламентария, Пугачева «встала в один ряд с врагами России, которые негативно высказываются в отношении ВС РФ, спецоперации».

«Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение. На мой взгляд, настоящие патриоты страны вне зависимости от рода их деятельности должны, прежде всего, защищать интересы своего народа, своей Родины, государства, в трудную минуту быть с ней, а не сбегать в другие страны и давать негативные оценки происходящим событиям», — сказал он НСН.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

При этом телеведущая и журналистка Ксения Собчак считает, что признание Аллы Пугачевой иноагентом было бы ошибкой. Она обратила внимание, что певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях.

Какую ошибку Пугачевой назвала Талызина

Актриса Валентина Талызина заявила, что Алла Пугачева «бросила свою душу в ад», когда негативно высказалась в адрес соотечественников и уехала из России, совершив самую главную ошибку в своей жизни.

«Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала! Чего она вякает про страну, про людей, которые ее здесь боготворили! Она лишилась такой любви поклонников, которые помнят ее. Да, она сейчас уже не поет. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас ее песни. Что я могу сказать? Дура!» — заявила актриса.

Талызина уверена, что исполнительница не приживется за границей и в конечном счете вернется в Россию.

«Алла все равно там, как бы она ни хотела, не приживется. Она совершила главную ошибку своей жизни. Она бросила свою душу в ад», — добавила она.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Валентина Талызина

Что говорят врачи о внешности Пугачевой

Пластический хирург Мадина Байрамукова обратила внимание, что Алла Пугачева в последнее время очень активно использует фильтры при публикации фото и видео в социальных сетях, а также старается закрывать лицо волосами. По мнению медика, артистка пытается скрыть следы операций.

«Помимо использования фотошопа, Алла каждый раз очень сильно закрывает лицо: то головными уборами, то прической. Видимо, после операций рубцы заживают не очень хорошо. И с помощью волос она пытается их прикрыть», — сообщила Байрамукова MK.RU.

По словам хирурга, за свою жизнь исполнительница перенесла много пластических операций, что сказалось на ухудшении качества кожи. Также врач считает, что на ее внешность повлияла смена климата после отъезда.

«Стресс и проживание в непривычном климате самым негативным образом сказываются на внешности. Алла привыкла к московскому климату, в котором прожила всю жизнь. И понятно, что резкая смена привела к негативным последствиям. Избавиться от них полностью в случае Пугачевой уже невозможно», — отметила Мадина Байрамукова.

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