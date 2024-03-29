«Бросила душу в ад»: Талызина назвала главную ошибку Пугачевой Талызина назвала эмиграцию Пугачевой главной ошибкой ее жизни

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валентина Талызина

89-летняя актриса Валентина Талызина, известная по ролям в фильмах «Большая перемена», «Афоня» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», в разговоре с MK.RU назвала певицу Аллу Пугачеву дурой, которая «бросила свою душу в ад». По словам актрисы, уехав из России, исполнительница совершила главную ошибку своей жизни. Талызина подчеркнула, что Пугачева не приживется за границей и скоро попросится обратно.

Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала! Чего она вякает про страну, про людей, которые ее здесь боготворили! Она лишилась такой любви поклонников, которые помнят ее. Да, она сейчас уже не поет. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас ее песни. Что я могу сказать? Дура! Алла все равно там, как бы она не хотела, не приживется. Она совершила главную ошибку своей жизни. Она бросила свою душу в ад, — высказалась Талызина.

Ранее сообщалось, что Пугачеву могут признать иноагентом накануне ее 75-летия 12 апреля. После того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало проверять источники финансирования певицы. Проверку пройдут и последние высказывания исполнительницы, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Если подозрения подтвердятся и Минюст соберет необходимые доказательства, решение о включении Пугачевой в реестр иноагентов будет принято в течение 10 дней.