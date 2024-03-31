Королевская семья Великобритании: последние новости 31 марта, рак Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III впервые будет сидеть отдельно от семьи на пасхальной службе 31 марта, а принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустит мероприятие из-за лечения от рака. Какие известны последние новости о королевской семье?

Какие известны последние новости о Карле III

Король Карл III впервые после обнаружения у него онкологического заболевания посетит публичное мероприятие. Он примет участие в пасхальной воскресной службе, однако его отсадят подальше от всех гостей.

«Король Карл III должен посетить пасхальную воскресную службу в рамках своего первого публичного выступления с тех пор, как у него был диагностирован рак. <...> Карл III и королева Камилла будут сидеть отдельно от остальных прихожан, чтобы защитить здоровье монарха», — сообщает The Independent.

По данным издания In Touch, у монарха был диагностирован рак поджелудочной железы. Как сообщает источник, Карл III сильно ослаб на фоне заболевания, ему осталось жить около двух лет.

«Рак съедает его заживо. Он очень слаб. Ситуация отчаянная. Теперь король просто не в состоянии управлять капризной семьей, интересами короны, выполнять публичные обязанности», — сообщили источники издания.

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом пропустит воскресную пасхальную службу в Виндзорском замке в связи с лечением онкологии. Принцесса Уэльская неделю назад призналась, что во время операции на брюшной полости у нее был обнаружен рак.

Королевский эксперт Марк Рош сообщил, что у Миддлтон был выявлен рак толстой кишки. Он предполагает, что, возможно, именно этим диагнозом можно объяснить то, что интервью с оглашением болезни Кейт записывала сидя.

Принцесса Уэльская не скрывает, что диагноз стал для нее «огромным шоком» и что у них с Уильямом ушло много времени, чтобы справиться с ситуацией «ради их молодой семьи».

«То, что Уильям рядом со мной, является отличным источником утешения и уверенности. Это так много значит для нас обоих. Мы с Уильямом сделали все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Как вы можете себе представить, это заняло время», — заявила Кейт Миддлтон.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что известно о новой книге принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл обсуждают написание новой книги. Королевский биограф Том Куинн сообщил The Mirror, что по сравнению с первой работой под названием «Запасной» новые мемуары будут менее откровенными, так как герцоги Сассекские стремятся к примирению с королевской семьей.

«Пара обсуждала очередную книгу. Гарри не может выпустить еще одного „Запасного“, так как осознает, что мемуары теперь надо писать в примирительном тоне. Это поможет улучшить отношения с братом», — рассказал Куинн.

Эксперт напомнил, что из первых мемуаров принц Гарри вырезал примерно 400 страниц, вероятно, именно эти материалы и войдут во вторую книгу как продолжение его истории. По мнению Куинна, герцог Сассекский может осветить такие события, как решение покинуть королевскую семью и переезд в США.

При этом королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что автором второй книги о жизни в королевской семье может выступить Меган Маркл.

«Я не вижу, чтобы Гарри захотел работать еще над одними мемуарами. Я бы предположила, что теперь черёд Меган. Вероятно, план именно такой, ведь это действительно будет единственный способ заработать серьезные деньги», — отметила она.

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