Что за режим КТО введен в Дагестане 31 марта, связь с терактом в «Крокусе»

Фото: fsb.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Махачкале и Каспийске в Республике Дагестан. Сотрудники ФСБ осуществляли поиск подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах. Какие известны подробности, сколько боевиков задержали?

Что известно о режиме КТО в Дагестане

Режим КТО был введен с 05:35 утра по московскому времени в пределах административных границ Ленинского и Советского районов Махачкалы, а также в Каспийске.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жители расположенных рядом домов эвакуированы. Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка.

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — говорится в сообщении НАК.

Фото: fsb.ru

Кого задержали в ходе КТО

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе КТО в Дагестане были задержаны три человека, они планировали совершить террористические преступления.

«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-каналов, задержанные в ходе КТО имели прямое отношение к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики, по предварительной информации, имели прямое отношение к террористам, которые напали на „Крокус Сити холл“», — сообщили источники.

Также в НАК уточнили, что при осмотре мест задержания обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет», — уточнили в ведомстве.

Какие правила действуют в период КТО

Оперативный штаб в Республике Дагестан сообщил, что на период действия контртеррористической операции будет действовать ряд следующих специальных мер и временных ограничений. У граждан будут проверять документы, усиливается охрана общественного порядка на обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта и государственных объектах.

Все желающие покинуть Каспийск и Махачкалу или въехать пройдут досмотр личных вещей и автомобилей, в том числе с применением технических средств.

Фото: fsb.ru

«Оперативный штаб в Республике Дагестан обращается ко всем жителям с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом. О ходе развития ситуации будет дополнительно представляться информация», — говорится в заявлении.

Также указано, что местные власти будут контролировать телефонные переговоры, почтовые отправления и временно остановят оказание услуг связи юридическим и физическим лицам. Также не исключено ограничение использования сетей и средств связи.

В документе оперативного штаба указано, что участники операции могут пользоваться в целях предотвращения терактов любыми машинами, жилищами, земельными участками и помещениями организаций. Граждан просят не препятствовать работе силовых ведомств.

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