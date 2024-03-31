Режим контртеррористической операции введен в Дагестане ФСБ сообщила о введении режима КТО в Махачкале и Каспийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан, сообщили «Известиям» в региональном управлении ФСБ. Сотрудники ведомства ведут поиски подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах.

Режим контртеррористической операции введён с 05:35 мск в административных границах Ленинского, Советского районов Махачкалы, а также Каспийске, — говорится в сообщении.

Согласно последней информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики были вычислены спецназом ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

Ранее представители силовых структуры информировали, что спецназ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в городе Карабулак в Ингушетии. При этом уточнялось, что никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализация преступников стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб, добавили в ведомстве. Правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа.

Кроме этого, в Сети было опубликовано видео боя с боевиками, заблокированными спецназом ФСБ в одном из домов в Карабулаке. На представленной видеозаписи можно было увидеть, как бойцы вели перестрелку с боевиками, которые заняли квартиру на верхних этажах жилого дома.