Названо число ликвидированных в Карабулаке боевиков Спецназ ФСБ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в Карабулаке

Фото: НАК

Спецназ ФСБ ликвидировал шестерых боевиков в ходе контртеррористической операции в Карабулаке, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что пострадавших среди мирного населениях и правоохранителей нет.

Нейтрализация боевиков стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб. Правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа.

К настоящему моменту активная фаза КТО приостановлена, стрельбы нет. Проводится зачистка квартиры, где скрывались боевики, уточняет РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео боя с боевиками, заблокированными спецназом ФСБ в одном из домов в Карабулаке. На представленной видеозаписи можно увидеть, как спецназ ведет перестрелку с боевиками, которые заняли квартиру на верхних этажах жилого дома. Кроме того, слышны звуки взрывов.

Утром в воскресенье сообщалось, что в Ингушетии продолжается активная фаза контртеррористической операции в городе Карабулак. Согласно данным с места событий, спецназ проводит зачистку дома, в котором блокировали боевиков. Кроме того, Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные СМИ сообщал о ликвидации двух злоумышленников, которые находились в федеральном розыске. По данным канала, это Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, которые в прошлом году могли убить трех сотрудников МВД в ходе перестрелки в Малгобекском районе Ингушетии.