Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска НАК: ФСБ заблокировала террористов в Махачкале и Каспийске

Фото: fsb.ru

Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Там отметили, что жители домов эвакуированы, введен режим контртеррористической операции (КТО).

В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, — заявили в НАК.

Ранее режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Сотрудники ФСБ начали поиск подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах.

До этого представители силовых структуры информировали, что спецназ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в городе Карабулак в Ингушетии. При этом уточнялось, что никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализация преступников стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб, добавили в ведомстве. Правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа.