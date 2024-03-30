Несколько человек удерживаются в заложниках в кафе, расположенном в городе Эде на востоке Нидерландов. Какие известны подробности случившегося, сколько людей удалось освободить?
Что известно о захвате заложников в Эде
По данным издания Crisis24, заложников удерживает один человек, который утверждает, что у него есть взрывчатка. В связи с инцидентом были отменены поезда и перекрыты дороги. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.
На настоящий момент к заведению уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации Reuters, жителей ближайших к кафе 150 домов в округе эвакуировали, остальных призвали не приближаться к району, где находится кафе.
«Несколько человек были взяты в заложники в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов в субботу, и полиция эвакуировала дома в этом районе», — говорится в сообщении.
Как уточняет газета De Gelderlander, сообщение о захвате заложников поступило на пульт местной полиции еще в пять утра. С тех пор о судьбе удерживаемых людей выяснить так ничего и не удалось. По данным источника, также не ясно, какие требования выдвигает неизвестный.
Телерадиокомпания Nederlandse Omroep Stichting сообщает, что речь идет о кафе Petticoat, которое является популярным среди местных жителей и расположено на первом этаже и в подвале, сейчас неизвестно, где удерживаются заложники.
Что сообщили в полиции
Полиция подтвердила информацию об удержании заложников в нидерландском городе Эде.
«В одном из зданий в центре города продолжается захват нескольких человек в заложники. На месте происшествия работают несколько бригад спецслужб», — говорится в опубликованном в соцсети X сообщении ведомства.
Представители правоохранительных органов добавили, что «на данный момент нет никаких признаков, что это террористический акт».
Согласно последним данным, трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, сообщили в полиции. Однако в ведомстве уточнили, что инцидент не исчерпан.
Что показано на видео с места захвата заложников
Пользователи соцсетей публикуют видео из окрестностей одного кафе, где несколько человек взяты в заложники. На кадрах видна работа робота-сапера, а также перекрытие улиц, примыкающих к заведению.
На месте происшествия находится множество бригад экстренных служб, а также спецназ.
Где еще в последнее время были захваты заложников
В Петропавловске-Камчатском 22 марта поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина взял в заложники местную жительницу, угрожая ей расправой. По словам очевидцев, крики дома были слышны примерно в 04:00, через два с половиной часа туда прибыли полицейские.
Происшествие произошло в квартире в пятиэтажном доме в городе. Спецназу удалось освободить женщину — они поднесли к балкону квартиры лестницу, по которой она спустилась вниз. Мужчину задержали.
Вооруженный мужчина 1 февраля взял в заложники сотрудников стамбульского завода Procter & Gamble в Гебзе. Он пояснил, что сделал это в качестве протеста против действий Израиля в секторе Газа. На место был вызван спецназ.
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