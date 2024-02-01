Мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Стамбуле

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Сотрудники стамбульского завода Procter & Gamble оказались в заложниках, сообщает Gazete Pencere. Нападение совершил вооруженный мужчина.

Злоумышленник ворвался в главное здание завода в Гебзе. Мотивами преступления послужили израильские нападения на сектор Газа. На место выехал спецназ, ближайшие улицы оцеплены.

Подозреваемый якобы взял в заложники сотрудников завода в знак протеста против израильских нападений на сектор Газа, — сообщает издание.

Ранее полиция Израиля задержала 18 активистов, которые пытались сорвать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Нарушители блокировали проезд грузовиков через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом».

Израильские активисты устраивают подобные протесты из-за несогласия с политикой властей. Они считают, что жители палестинского анклава не должны получать гуманитарную помощь, пока группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников. В связи с этим они каждый день пытаются блокировать проезд грузовиков.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не выведет свои войска из анклава, пока им не удастся достигнуть полной победы над ХАМАС.