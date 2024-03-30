«Паника и страх». Мигранты после теракта в «Крокусе» массово покидают РФ

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало массовый отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле», заявила замминистра труда республики Шахноза Нодири. Что об этом известно?

Что известно об оттоке мигрантов из России

Шахоза Нодири сообщила, что граждане Танжикистана стали массово обращаться в российские представительства Министерства труда, миграции и занятости республики.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сообщила замминистра труда.

В министерстве рассчитывают, что отток — это временное явление, и он прекратится. По данным Минтруда республики, большая часть трудовых мигрантов для заработков выбирает Россию. Так, в 2023 году в РФ поехали более 627 тысяч человек.

Как в Таджикистане ужесточили работу с мигрантами

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Таджикистане была проведена корректировка работы госорганов, в частности ведомства усилили профилактическую работу с трудовыми мигрантами с целью пресечения их присоединения к различным экстремистским и радикальным группировкам, уточнила Шахноза Нодири.

По ее словам, речь идет не только о территории республики, но и о других странах, где представлены диаспоры Таджикистана. При этом основной упор сделан на противодействии вербовщикам, действующим через социальные сети.

«Сейчас мы активизировали работу, 23 марта было направлено письмо с поручением министра в адрес представительства Минтруда по вопросам миграции в РФ по усилению работы по предотвращению вовлечения в экстремистские сообщества. В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах», — рассказала замминистра труда, миграции и занятости населения республики.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Что известно о рейдах на мигрантов

В Москве и области начались массовые рейды на мигрантов по поиску фиктивных регистраций, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, также правоохранители привлекают к ответственности собственников жилья, которые помогают иностранцам в этом деле.

«Также под проверку попали липовые сертификаты о знании русского языка. Бумагу необходимо предъявлять при оформлении трудового патента. Несколько попыток получения разрешения на работу при помощи поддельных сертификатов уже выявлено в миграционных центрах», — уточняет Mash.

Рейды по мигрантам проходят и в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», сотрудники полиции дежурят около станций метрополитена и проверяют машины, обыскивая багажники и изучая документы водителей.

«Происходит какой-то рейд большой. Машины ГАИ, спецназ или кто-то такой. Останавливают машины, проверяют багажники и документы. Коллеги говорят, что кого-то даже задерживали и посадили к себе в машину», — рассказали каналу очевидцы.

По данным источника, правоохранители останавливают машины даже на окраинах города. Как уточняет «Осторожно, новости», сотрудники силовых ведомств также работают возле общежитий, где живут трудовые мигранты.

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