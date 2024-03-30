Граждане Таджикистана начали покидать Россию после теракта в «Крокусе» Минтруда Таджикистана заявило об оттоке граждан из РФ после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана фиксирует сильный отток трудовых мигрантов из России, сообщила ТАСС заместитель главы ведомства Шахноза Нодири. По ее словам, это связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Граждане не столько испытывают притеснения, сколько просто боятся, добавила она.

Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает, — сообщила Надири.

Она добавила, что отъезд мигрантов может быть временным явлением. Вместе с тем замминистра призвала граждан республики не поддаваться на провокации. Она также уточнила, что притеснения «на бытовом уровне» все же фиксируются, а иногда угрозы поступают и на имя министерства.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане усилили профилактическую работу с трудовыми мигрантами с целью пресечения их присоединения к различным экстремистским и радикальным группировкам. Уточняется, что корректировка в работу госорганов также была внесена после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».