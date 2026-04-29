29 апреля 2026 в 17:59

Дрон ВСУ полностью уничтожил автомобиль россиянина

Хинштейн сообщил об атаке дрона на автомобиль в Беловском районе под Курском

Вблизи села Песчаное Беловского района FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль и полностью его уничтожил, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. В результате атаки пострадал 63-летний мужчина. У него диагностированы слепые осколочные ранения ног. По словам главы региона, пострадавшему оказывается первая медицинская помощь, после чего его перевезут в Курск для дальнейшего лечения.

По предварительной информации, сегодня вблизи села Песчаное Беловского района FPV-дрон совершил атаку на автомобиль. <...> Автомобиль уничтожен полностью, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Курской области сообщил о тяжелом ранении 64-летнего жителя деревни Долгие Буды, который пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. Мужчина получил серьезные термические ожоги лица и конечностей и был экстренно госпитализирован в областную больницу для оказания необходимой помощи.

До этого два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

