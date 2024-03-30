В Таджикистане ужесточили работу с мигрантами после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таджикистане усилили профилактическую работу с трудовыми мигрантами с целью пресечения их присоединения к различным экстремистским и радикальным группировкам, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра труда, миграции и занятости населения Шахнозы Нодири. Уточняется, что корректировка в работу госорганов была внесена после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По ее словам, речь идет не только о территории страны, но и о других странах, где представлены диаспоры Таджикистана. При этом основной упор сделан на противодействии вербовщикам, действующим через социальные сети. Соответствующее распоряжение в профильные ведомства были направлены 23 марта.

В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах, — уточнила Нодири.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Таджикистана задержали 15 человек, которые могут быть связаны с организацией терактов. По предварительным данным, некоторые из них могут быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и иметь отношение к «Исламскому государству» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).