В Таджикистане арестовали более десятка человек, планировавших теракты РИА Новости: в Таджикистане арестовано 15 человек, планировавших теракты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты на праздник Навруз, который отмечается в республике 21-23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики. Отмечается, что фигурантов проверяют на связь с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Уточняется, что задержания подозреваемых были произведены до праздника.

Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз. Сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, — приводит агентство слова источника.

Ранее сообщалось о задержании в Таджикистане девятерых человек, которых подозревают в связях с исполнителями теракта в «Крокусе». Также их подозревают в связях с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Родители задержанного за теракт в «Крокус Сити Холле» Далержана Мирзоева рассказали о последнем разговоре с ним. Обвиняемый накануне атаки говорил о недовольстве работой в России и возвращении на родину. Отец мужчины отметил, что другой его сын, возможно, был причастен к «Исламскому государству». Но Далержан, по его словам, с братом связь не поддерживал.