Родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о его планах Устроивший теракт в «Крокусе» Мирзоев хотел вернуться в Таджикистан

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Далержан Мирзоев

Родители задержанного за теракт в «Крокус Сити Холле» Далержана Мирзоева рассказали о последнем разговоре с ним, сообщил портал Asia Plus. Вероятный террорист накануне атаки говорил о недовольстве работой в РФ и возвращении в Таджикистан.

Он позвонил матери и сказал, что дела идут плохо и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили, — сказал отец арестованного.

Мужчина отметил, что другой его сын, возможно, был причастен к «Исламскому государству» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Но Далержан Мирзоев, по его словам, с братом связь не поддерживал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к атаке на концертный зал своего тестя. По информации канала, за два дня до нападения он звонил родственнику и срочно звал его в Москву на «подработку», но тот отказался.

По данным канала, Шамсидин, не вдаваясь в детали, заявил, что в России появилась работа, однако приехать нужно срочно, при этом подробности он обещал рассказать при личной встрече. Родственники обвиняемого рассказали, что он доучился лишь до седьмого класса и имел судимость за сексуальные домогательства.