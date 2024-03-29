В Таджикистане задержали возможных соратников террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таджикистане задержаны девять человек, которых подозревают в связях с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», сообщило РИА Новости. Агентство сослалось на источник в спецслужбах страны.

Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, — рассказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, задержанные могут быть связаны не только с исполнителями теракта. Также их подозревают и в связях с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами мужчин в камуфляже ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. После террористы устроили поджог и скрылись на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Ранее в центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших при террористической атаке на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 382 человек, среди них девять детей. Амбулаторную помощь получили 217 пострадавших. Из 165 госпитализированных, уже выписаны 96 человек.