Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число пострадавших при террористической атаке на «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф. По его данным, большинство пострадавших получило амбулаторную помощь.

По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны, — уточнил собеседник агентства.

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами мужчин в камуфляже ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. После террористы устроили поджог и скрылись на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых обвиняемых по делу о теракте. Все они арестованы до 22 мая. У некоторых из фигурантов дела есть семьи и дети. Они либо вовсе не говорят на русском языке, либо делают это плохо. В суде обвиняемые общались через переводчика.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам на следующий день после теракта в «Крокусе». Он заявил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По словам главы государства, важно не допустить новых атак. Он подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.