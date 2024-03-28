Mash: массовая облава на мигрантов началась в Москве и области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве и области начались массовые рейды на мигрантов по поиску фиктивных регистраций. По данным канала, также правоохранители привлекают к ответственности собственников жилья, которые помогают иностранцам в этом деле.

В сообщении канала говорится, что правоохранительные органы проверяют и сертификаты о знании русского языка, которые необходимы для получения разрешения на работу. Канал утверждает, что уже удалось выявить несколько попыток получить патент по поддельным сертификатам.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге начала обыски в офисах и по местам жительства сотрудников компании «Аксиома», которая незаконно выдавала мигрантам сертификаты об успешной сдаче русского языка за деньги. Отмечалось, что в схеме участвовали сотрудники ведущих вузов города. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Накануне правоохранители устроили рейд по мигрантам на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Уточняется, что сотрудники Росгвардии и полиции искали иностранцев, нарушивших правила пребывания в России. В пресс-службе маркетплейса пояснили, что операция не повлияла на работу объекта, а компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие.