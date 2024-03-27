Правоохранители устроили рейд на складе Wildberries в Электростали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители устроили рейд по мигрантам на складе Wildberries в подмосковной Электростали, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что сотрудники Росгвардии и полиции ищут иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.

По данным канала, уже задержано по меньше мере 10 человек. На опубликованных фото видно, что у склада припаркованы несколько автозаков.

Как пояснили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса, на складе идет проверка документов, это не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие, уточнили там.

На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов. Склад работает в штатном режиме, — заявили в Wildberries.

Ранее сообщалось, что жительница Невельского района Сахалинской области фиктивно прописала в квартире 12 мигрантов. При этом, по данным УМВД по региону, она не собиралась предоставлять им это помещение для фактического проживания. В отношении 48-летней сахалинки возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали в Москве за помощь с фиктивными браками приезжим из Таджикистана и других стран СНГ. По данным канала, трое из них связывались с иностранцами, брали с них деньги за услуги, а также помогали с организацией фиктивных браков. Четвертая задержанная играла роль невесты.

Тем временем Министерство труда и соцзащиты РФ предложило ограничить двумя годами сроки трудовых договоров с мигрантами, которые в настоящий момент можно заключить бессрочно. Если его примут, то работодатель станет заключать с иностранным гражданином договор «в порядке целевого организованного набора» и при наличии разрешения на работу.