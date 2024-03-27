Петербуржцы за деньги сдавали за мигрантов тесты на знание русского языка В Петербурге раскрыли канал нелегальной миграции

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В Санкт-Петербурге полиция проводит десятки обысков в офисах и по местам жительства сотрудников компании «Аксиома», которая незаконно выдавала мигрантам сертификаты об успешной сдаче русского языка за деньги, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, в схеме участвовали сотрудники ведущих вузов города. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

По версии следствия, сотрудники вузов работали в тайном сговоре с компанией «Аксиома». Они оборудовали специальный офис, где за 15 тысяч рублей экзаменовали мигрантов по истории России и русскому языку и предоставляли им сертификат, необходимый для легализации. Ежемесячно через офис проходило порядка 500 мигрантов, а суммарно это приносило около 7,5 млн рублей дохода.

«Фонтанка» уточняет, что обыски начались утром 27 марта, сотрудники экономической полиции проводят их совместно со следователями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всего правоохранительные органы посетили 25 адресов, в том числе десятки квартир работников педагогического университета им. Герцена и СПбГУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции. Также в действиях фигурантов усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями.

По предварительным данным, криминальная деятельность велась с 2022 года. <...> В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет с целью последующего проживания и трудовой деятельности в нашей стране, — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что правоохранители устроили рейд по мигрантам на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Сотрудники Росгвардии и полиции ищут иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.