Кто отрезал ухо террористу из «Крокуса»: какой в этом был смысл

Фото: Alexey Belkin/Business Online/global Look Press

Рачабализода Саидакрами

Один из обвиняемых по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в зале суда появился с повязкой на голове. Правда ли, что ему отрезали ухо?

Что за видео с отрезанием уха

После теракта в «Крокусе» в Сети распространилось видео, на котором задержанному по подозрению в исполнении теракта, предположительно, отрезают часть уха, а затем заставляют его съесть. Подлинность этого ролика не подтверждалась и не комментировалась официальными ведомствами.

Один их фрагментов видео разместил в своем Telegram-канале член Общественного совета РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Один из террористов, задержанных в Брянской области, пытался уйти в лес. Но наши силовики надрали ему уши», — написал он.

Позднее федеральные СМИ опубликовали допрос задержанного в машине. На представленных кадрах он уже был с перебинтованной головой. Силовики записали на камеру допрос подозреваемого, перед которым голос за кадром говорит: «Я здесь. У тебя еще одно ухо осталось».

Зачем террористу могли отрезать ухо

Эксперт MK.RU, знакомый с ситуацией, заявил, что методика проведения допроса подобным образом может показаться жестокой, но она довольно эффективна, поскольку благодаря этим действиям удается в максимально короткие сроки «разговорить» задержанного.

«Это методика допроса, которую вынуждены применять, чтобы максимально быстро получить необходимую информацию и „разговорить“ тех же исламских фанатиков. А быстро это сделать не так просто. При этом очень часто от скорости получения оперативной информации зависит то, как быстро будут установлены и задержаны другие причастные к преступлению лица», — объяснил спикер.

По данным источника, выбор подобного метода допроса также можно объяснить тем, что потеря ушей является позором и унижением тех, кто исповедует радикальный ислам.

«Многие из них слишком буквально воспринимают фразу из Корана „Аллах тянет за уши на небо“ и верят, что без ушей они не попадут в рай», — пишет газета.

В то же время военный эксперт Антон Щепентов выразил мнение, что возможное отрезание уха — посыл всем, кто думает, что можно безнаказанно убивать невинных людей.

«Я считаю это крайне позитивным моментом и не думаю, что это было на эмоциях. На эмоциях расстреливают. Или оба уха режут. Или вовсе башку отрезают. Здесь только часть уха отрезывают на камеру, тем более спецназовцы — люди тертые», — сказал он порталу novostivolgograda.ru.

Антон Щепетнов считает, что случайная утечка такого контента практически исключена, поэтому задержанного «обезушили» для широкой аудитории в качестве назидания.

Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами

Кому из террористов отрезали ухо

По данным СМИ, на опубликованных кадрах с отрезанием уха присутствовал Рачабализода Саидакрами, который в упор расстреливал посетителей «Крокуса», а в зале суда появился с повязкой на голове.

Задержанный родился 4 февраля 1994 года и является гражданином Таджикистана. Он окончил девять классов средней школы, работал на родине на мебельной фабрике в Вахдате, долгое время пытался накопить на машину. В 2018 году уехал в Россию и пробыл там 10 месяцев.

По данным RT, в 2018 году он жил в Подольске и был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной.

Саидакрами женат и является отцом одного ребенка. Последний раз задержанный покинул родину и уехал в Россию в начале 2024 года и с этого момента с супругой не общался. По информации турецкого издания Yetkinreport, с 5 января по 2 марта 2024 года обвиняемый находился в Турции. Сначала он заселился в отель в стамбульском районе Фатих, куда 20 февраля прибыл еще один подозреваемый в совершении теракта Фаридуни Шамсидин — предполагаемый главарь боевиков. В Москву они вернулись одним рейсом.

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