Последние новости о террористах из «Крокуса» 30 марта: связь с Украиной

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Какие последние новости известны о террористах сегодня, как они связаны с Украиной?

Как террористы связаны с Украиной

В Telegram-канале Следственного комитат России 29 марта сообщили, что к уголовной ответственности привлечен девятый участник организованной группы.

«Ему предъявлено обвинение по п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Следователями продолжается планомерная работа по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых, а также установлению их соучастников и организаторов террористического акта.

Фото: t.me/moscowcourts Фаридуни Шамсиддин

«Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в „Крокус Сити Холле“ путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — заявили в СК.

Также сообщается, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», — добавили в СК.

Что известно о прошлом одного из подозреваемых

Мать террориста Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала, что ее сын в десятом классе был осужден по статье о развратных действиях. По законам Таджикистана наказание за подобное преступление предусматривается тюремный срок до восьми лет, но Муассар Заргарова не сказала, сколько ее сын провел в заключении.

Также мать Фаридуни сообщила, что после освобождения он сначала работал на стройке, затем в пекарне. После этого мужчина решил жениться и поехал в Россию, чтобы заработать денег.

Как террористы могли вывести оплату через криптокошелек

РИА Новости сообщило об обнаружении криптокошелька, которым, предположительно, пользовались заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» и его исполнители. По данным журнала «Финтолк», террористы могли вывести оплату за нападение на «Крокус» через дубайскую криптобиржу ByBit, которая одна из немногих осталась работать в РФ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По информации РИА Новости, через этот кошелек прошла половина суммы от обещанного гонорара террористам. Его адрес был размещен в Telegram-канале, связанном с афганским крылом ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По данным «Финтолка», сразу после теракта с кошелька были выведены стейблкоины на сумму $2525. Кошельки оказались засвечены после того, как один из участников чата крыла запрещенной организации объявил сбор средств для помощи семьям заключенных сторонников ИГИЛ.

Администратором данного канала значится человек с ником Mavlavi_56, это же имя числится в графе владельца Telegram-канала. Криптокошелек был создан 12 марта на платформе Tronscan. Активным он стал на следующий день.

По информации агентства, через этот канал велась вербовка радикалов для террористической атаки на «Крокус», а Mavlavi_56 три раза до совершения теракта публиковал в своем Telegram-канале посты со сбором пожертвований для родственников пленных Муджахидов — Мухаджиров.

При этом деньги планировалось переводить именно на этот криптокошелек, а после 20 марта, когда произошел теракт, сообщений о сборе средств больше не появлялось.

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