«Ехали в Киев за наградой». Новые признания террористов из «Крокуса»

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Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Какие новые факты удалось узнать силовикам?

Последняя информация о террористах из «Крокуса»

В Telegram-канале СК РФ вечером 29 марта сообщили, что к уголовной ответственности привлечен девятый участник организованной группы.

«Ему предъявлено обвинение по п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Следователями также продолжается планомерная работа по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых, установлению их соучастников и организаторов террористического акта.

«Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в „Крокус Сити Холле“, путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — уточнили в СК.

Также сообщается, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», — добавили в СК.

Что известно о девятом подозреваемом

Басманный суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон, Таджикистан. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. Не работает, не женат, детей нет, ранее был судим», — сообщил SHOT.

Фото: t.me/moscowcourts Назримад Лутфуллои

Кого еще из пособников террористов арестовали

26 марта стало известно, что суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова на два месяца — до 22 мая 2024 года. Он предоставил жилье террористам для подготовки нападения.

25 марта в суд был доставлен седьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова. Мужчина являлся последним владельцем машины «Рено», на которой приехали нападавшие к концертному залу и уехали с места преступления. Один из арестованных террористов — Фаридуни Шамсидин — вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара Исломовых в начале марта 2024 года, следует из новых материалов следствия.

Еще один обвиняемый — Исроил Исломов (шестой фигурант), отец владельца «Рено» и Аминчона. Ему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Мужчина женат, у него есть пятеро детей, зарегистрирован в Тверской области. Ранее судим не был.

Пятый фигурант — Аминчон Исломов. Он — брат владельца «Рено». Ему 33 года, он из Твери.

Все они арестованы до 22 мая.

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