Пособники террористов оказались на скамье подсудимых и попали на видео

Фото: t.me/moscowcourts

Аминчон Исломов, подозреваемый в причастности к делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле»

В Сети появились кадры с тремя подозреваемыми в пособничестве террористами, которые открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле». На кадрах, опубликованных объединенной пресс-службой судов Москвы, видно, как их заводят в спецкомнату, в которой они заслушают решение суда об избрании меры пресечения. По данным инстанции, на скамье подсудимых оказались два брата и их отец.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники сообщал, что предполагаемым лидером террористов, устроивших нападение на красногорский «Крокус Сити Холл», сейчас считается Шамсидин Фаридуни. По его данным, мужчина был единственным, с кем контактировал куратор. Вербовка, предположительно, произошла во время нахождения Фаридуни в Турции. Официального подтверждения данной информации пока нет, правоохранительные органы не называют главаря террористов.

Басманный суд Москвы ранее постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

По данным Следственного комитета России, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек. На месте трагедии были обнаружены автоматы Калашникова, использовавшиеся нападавшими, а также свыше 500 патронов к ним.