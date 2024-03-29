Что известно о гибели в «Крокусе» полковника спецназа Тимура Мясникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полковник спецназа Тимур Мясников, участвовавший в спецоперации, погиб при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил председатель президиума Самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук. Какие известны подробности?

Что известно о гибели участника СВО в теракте

По слова Маливанчука, Тимур Мясников за несколько дней до теракта приехал в отпуск к семье в Москву. Он вместе с супругой и сыном отправился на концерт в «Крокус Сити Холл». Во время стрельбы мужчина попал под шквальный огонь, защищая родных.

«Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули», — рассказал представитель «Офицеров России».

Несколько дней Мясников значился в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал Минздрав Подмосковья.

«Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — добавил Маливанчук.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где служил Тимур Мясников

По словам Маливанчука, погибший полковник — выпускник Суворовского училища и военного вуза, служил в Генеральном штабе ВС России. По словам председателя президиума Самарского регионального отделения организации «Офицеры России», помимо СВО, Мясников участвовал в боевых действиях в Косово и Таджикистане.

«Боевой офицер, воевавший в Косово, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов в Донбассе. <...> Награжден многими боевыми орденами и медалями. Вот такая офицерская судьба. Беда подстерегла его в столице нашей Родины», — отметил Маливанчук.

Какие известны последние новости о теракте

По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта возросло до 382 человек.

«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», — пояснили в учреждении.

Количество погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 трех человек, сообщает МЧС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По уголовному делу о теракте в «Крокусе» арестованы четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Как сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, все они после суда были отправлены в СИЗО «Лефортово».

Также под стражу были отправлены четверо предполагаемых пособников нападавших на «Крокус»: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов, а также Алишер Касимов.

Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта возможный главарь боевиков Фаридуни Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. По версии следствия, через Диловара боевики приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться после теракта в «Крокусе». Алишер Касимов, как установило следствие, сдал жилье одному из участников нападения Фаридуни Шамсудину.

Также правоохранители установили личность и провели задержание подозреваемого в финансировании террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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