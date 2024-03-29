Полковник спецназа Тимур Мясников, участвовавший в спецоперации, погиб при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил председатель президиума Самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук. Какие известны подробности?
Что известно о гибели участника СВО в теракте
По слова Маливанчука, Тимур Мясников за несколько дней до теракта приехал в отпуск к семье в Москву. Он вместе с супругой и сыном отправился на концерт в «Крокус Сити Холл». Во время стрельбы мужчина попал под шквальный огонь, защищая родных.
«Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули», — рассказал представитель «Офицеров России».
Несколько дней Мясников значился в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал Минздрав Подмосковья.
«Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — добавил Маливанчук.
Где служил Тимур Мясников
По словам Маливанчука, погибший полковник — выпускник Суворовского училища и военного вуза, служил в Генеральном штабе ВС России. По словам председателя президиума Самарского регионального отделения организации «Офицеры России», помимо СВО, Мясников участвовал в боевых действиях в Косово и Таджикистане.
«Боевой офицер, воевавший в Косово, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов в Донбассе. <...> Награжден многими боевыми орденами и медалями. Вот такая офицерская судьба. Беда подстерегла его в столице нашей Родины», — отметил Маливанчук.
Какие известны последние новости о теракте
По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта возросло до 382 человек.
«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», — пояснили в учреждении.
Количество погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 трех человек, сообщает МЧС.
По уголовному делу о теракте в «Крокусе» арестованы четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Как сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, все они после суда были отправлены в СИЗО «Лефортово».
Также под стражу были отправлены четверо предполагаемых пособников нападавших на «Крокус»: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов, а также Алишер Касимов.
Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта возможный главарь боевиков Фаридуни Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. По версии следствия, через Диловара боевики приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться после теракта в «Крокусе». Алишер Касимов, как установило следствие, сдал жилье одному из участников нападения Фаридуни Шамсудину.
Также правоохранители установили личность и провели задержание подозреваемого в финансировании террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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