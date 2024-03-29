Полковник спецназа закрыл собой семью во время теракта в «Крокусе» и погиб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полковник спецназа, участвовавший в специальной военной операции на Украине, Тимур Мясников погиб при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил председатель президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, во время нападения террористов мужчина успел оттолкнуть супругу и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь.

Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в «Крокус» на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь, — написал Маливанчук.

Мясников получил три огнестрельных ранения. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. По словам Маливанчука, погибший служил в бригаде специального назначения, Генеральном штабе ВС РФ. Он был награжден многими боевыми медалями и орденами. Прощание с Мясниковым состоится 29 марта в Москве.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что едва не оказалась в «Крокус Сити Холле» в день теракта. По ее словам, у нее была назначена встреча в ресторане, который назывался так же, как заведение в помещении концертного зала. Однако Симоньян настояла, чтобы встреча прошла в другом месте.