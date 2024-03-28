Симоньян едва не оказалась в «Крокусе» в момент теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала в выпуске программы «Ч.Т.Д.», что едва не оказалась в «Крокус Сити Холле» в день совершения теракта. По ее словам, у нее была назначена встреча в ресторане, который назывался так же, как заведение в помещении концертного зала. Со слов Симоньян, она настояла, чтобы встреча прошла в другом месте. О теракте она и ее партнеры узнали, когда встретились на месте.

Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в «Крокусе». И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга, — рассказала Симоньян.

Ранее сообщалось, что участниками трагедии в «Крокус Сити Холле» едва не стали актеры Оскар Кучера, Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Участники группы «Пикник» успешно эвакуировались из концертного зала, где должен был состояться их концерт. Также благополучно вышла из зала вся съемочная группа, которая организовывала съемки мероприятия. Позже стало известно, что помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла при теракте.