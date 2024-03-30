Мать террориста Фаридуни рассказала о его развратном прошлом Террорист Фаридуни в школьном возрасте получил срок за развратные действия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать террориста Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала газете «Известия», что ее сын в 10-м классе был осужден по статье о развратных действиях. По законам Таджикистана, наказание за подобное преступление предусматривается тюремный срок до восьми лет, но Муассар Заргарова не сказала, сколько ее сын провел в заключении.

Она поделилась с изданием, что после освобождения Фаридуни сначала работал на стройке, затем в пекарне, где задержался на полгода. Потом мужчина задумал жениться и поехал в Россию на заработки.

Кроме того, мать Шамсидина Фаридуни попросила прощения от всей своей семьи у родственников погибших и пострадавших в результате теракта. Она призналась, что не понимает мотивов сына.

На днях жена старшего брата Шамсидина Фаридуни заявила, что соболезнует российскому народу. Гульбахор Джонова сообщила, что ей очень больно из-за трагедии и гибели людей, убитых ее родственником.

Ранее родители задержанного за теракт в «Крокус Сити Холле» Далержана Мирзоева рассказали, что последний раз в телефонном разговоре накануне атаки он высказывал недовольство работой в России и собирался вернуться на родину. Ничего подозрительного в его поведении близкие не заметили.