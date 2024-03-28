В семье террориста Шамсиддина высказались о трагедии в «Крокусе» Близкие террориста Шамсиддина заявили, что разделяют боль россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жена старшего брата подозреваемого в участии в теракте в «Крокус Сити Холлу» Фаридуна Шамсиддина заявила РИА Новости, что она соболезнует российскому народу. Гульбахор Джонова сообщила, что ей очень больно из-за трагедии и гибели людей, убитых ее родственником.

Я кaк мaть молюсь зa Россию, зa их потерянных родных... Я кaк мaть зa них болею, — сказала она агентству.

Как удалось выяснить РИА Новости, Шамсиддин родился в кишлаке Лойоби города Гиссар. Селение находится в 50 километрах от Душанбе. Мужчина работал пекарем, но полгода назад уехал в Москву на заработки,

На днях лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. По его словам, большая часть населения поддерживает решение о снятии моратория, однако у запрета есть «влиятельные сторонники», которые, пользуясь своим статусом и авторитетом, выдают свою личную позицию чуть ли не за правовую норму.

Действующее законодательство России не допускает применение смертной казни для террористов даже в случае отмены моратория, накануне заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поэтому, по мнению сенатора, указывать на Конституционный суд в качестве препятствия для казни нельзя.