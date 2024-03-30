Мать террориста из «Крокуса» Фаридуни попросила прощения за сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни в разговоре с Ruptly попросила прощения от всей своей семьи у родственников погибших и пострадавших в результате трагедии. Она призналась, что не понимает мотивов сына.

[Прошу прощения] у родственников [людей], которые погибли, они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек... Зачем? Зачем ты это сделал? Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь, — сказала пожилая женщина.

На днях жена старшего брата Шамсидина Фаридуни заявила, что соболезнует российскому народу. Гульбахор Джонова сообщила, что ей очень больно из-за трагедии и гибели людей, убитых ее родственником.

Шамсиддин Фаридуни родился в кишлаке Лойоби города Гиссар. Селение находится в 50 километрах от Душанбе. Мужчина работал пекарем, но полгода назад уехал в Москву на заработки.

Таджикистан может выдать России подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые были задержаны на территории республики, допустила ранее директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Однако окончательное решение этого вопроса будет зависеть от межведомственного взаимодействия двух стран, уточнила она.