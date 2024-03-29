Эксперт раскрыла, выдаст ли Таджикистан подозреваемых в атаке на «Крокус» Аналитик Чижова: выдача подозреваемых в теракте в «Крокусе» зависит от силовиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Таджикистан может выдать России подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые были задержаны на территории республики, допустила в беседе с NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Однако окончательное решение этого вопроса будет зависеть от межведомственного взаимодействия двух стран.

Пока у нас есть только размытая формулировка о том, что это была причастность к теракту на непонятно каком уровне: участие, финансирование или координация. Я думаю, что это будет решаться на уровне уже непосредственно силовых органов, но и Таджикистан, и Россия заинтересованы в расследовании этого факта, — заявила Чижова.

Она отметила, что республика принимает участие в следствии не только в угоду Москве, но и ради собственной безопасности. При этом, по мнению эксперта, то, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял под личный контроль расследование связей подозреваемых, находящихся в России, уже говорит о многом.

Ранее в Таджикистане были задержаны 15 человек по подозрению в подготовке терактов в республике. Кроме того, они могут быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и иметь отношение к «Исламскому государству» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).